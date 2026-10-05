Москва5 октВести.Несколько линий оборонительных сооружений воздвигают на севере Киевской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, опубликовавшие фотографии разматывающих колючую проволоку военнослужащих ВСУ.
В ряде мест число рядов защитных заграждений может доходить до 35.
По информации украинских СМИ, боевики ВСУ также активизировались на границе с Чернобылем. К Чернобыльской АЭС были переброшены добровольцы и командиры-наемники с боевым опытом. В чернобыльской зоне готовится провокация, отмечают в пророссийском подполье. В 30-километровую зону вокруг атомной станции также свозятся боеприпасы.
Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил строить тоннели под Днепром в Киеве.