В Киевской области начали возводить линии фортификаций ТАСС: в Киевской области на севере укрепляется оборона

Москва5 окт Вести.Несколько линий оборонительных сооружений воздвигают на севере Киевской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, опубликовавшие фотографии разматывающих колючую проволоку военнослужащих ВСУ.

В ряде мест число рядов защитных заграждений может доходить до 35.

По информации украинских СМИ, боевики ВСУ также активизировались на границе с Чернобылем. К Чернобыльской АЭС были переброшены добровольцы и командиры-наемники с боевым опытом. В чернобыльской зоне готовится провокация, отмечают в пророссийском подполье. В 30-километровую зону вокруг атомной станции также свозятся боеприпасы.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил строить тоннели под Днепром в Киеве.