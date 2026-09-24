Лебедев сообщил о переброске добровольцев ВСУ в район Чернобыльской АЭС

В подполье заявили о переброске добровольцев ВСУ в район Чернобыльской АЭС Лебедев сообщил о переброске добровольцев ВСУ в район Чернобыльской АЭС

Москва24 сен Вести.Украинские силы, переброшенные в район Чернобыльской АЭС, преимущественно состоят из хорошо подготовленных добровольцев в возрасте около 30 лет. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, среди прибывших военнослужащих ВСУ почти нет людей, которые были мобилизованы принудительно.

Большая часть собранных военнослужащих ВСУ - сравнительно молодые, около 30 лет. По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах сказал Лебедев

По данным его источников, часть этих военнослужащих руководствуется идеологическими мотивами, а часть - материальными.

Лебедев также сообщал, что Киев собирает войска в районе атомной электростанции для подготовки провокации. Одна из ее задач – втянуть в конфликт Польшу.

Накануне в Польше подожгли наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий Украину интернетом.