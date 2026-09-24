Москва24 сенВести.Киев может готовить военную провокацию в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) с целью втянуть Польшу в конфликт с Россией, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
Украина может готовить крупную военную провокацию, собирая войска в районе Чернобыля. Одной из задач провокации станет попытка втянуть в конфликт Польшуприводит РИА Новости слова Лебедева
В районе Чернобыля и Припяти уже сосредоточена крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точная оценка численности боевиков отсутствует, но речь идет, как минимум, о 10 тыс. военнослужащих, отметил Лебедев.
Между тем источник сообщил, что киевский режим стягивает военнослужащих, свозит большое количество боеприпасов и развертывает системы радиоэлектронной борьбы в районе ЧАЭС.