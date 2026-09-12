ВСУ свозят боеприпасы, технику и стягивают военных в район Чернобыльской АЭС

Киевский режим свозит боеприпасы и стягивает военных в район Чернобыльской АЭС ВСУ свозят боеприпасы, технику и стягивают военных в район Чернобыльской АЭС

Москва12 сен Вести.Киевский режим стягивает военнослужащих и свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской АЭС. Как сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур, поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде "Камазов" с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы рассказала представитель силового ведомства

По ее словам, известно, что украинские боевики остаются охранять боеприпасы.

Она отметила, что поступает информация об организации системы радиоэлектронной борьбы и защиты мест, куда стягиваются военнослужащие и техника с боеприпасами. По ее словам, данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции к возможному наступлению ВС РФ.