Минобороны РФ: Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву

Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву Минобороны РФ: Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву

Москва11 июл Вести.Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны (ПРО) в якобы наиболее защищенный Киев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В субботу в военном ведомстве заявили о том, что применение нашей армией высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны.

При этом речь идет об ударах … не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны говорится в сообщении

С высокой результативностью наносятся удары и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского, отметили в Минобороны РФ.