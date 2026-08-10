Москва10 авг Вести.Вооруженные силы Украины готовят зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) к возможному наступлению Вооруженных сил России, пишет издание Der Spiegel ("Шпигель").

По всей зоне армия готовится ко всем возможным сценариям. Контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров говорится в материале

По данным журнала, несколько месяцев подразделения ВСУ активно роют траншеи и ямы при помощи строительной техники в зоне отчуждения, а также рубят близлежащие леса для строительства оборонительных сооружений на фоне ультиматумов главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Кроме того, военные инженеры натягивают сетки от БПЛА над автомобильными дорогами.

Как сообщает Spiegel, ВСУ взорвали железнодорожный мост, использовавшийся для перевозки работающих на Чернобыльской АЭС сотрудников из зоны отчуждения. Теперь сотрудникам атомной станции приходится жить во временных общежитиях, оборудованных в бывших административных зданиях на территории объекта, а возвращаться домой только раз в две недели.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атаки на Запорожскую АЭС могут привести к новому Чернобылю, если машинный или реакторный зал станции будет разрушен.