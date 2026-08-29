На Украине заговорили о якобы подготовке Россией наступления на Киев Замглавы офиса Зеленского Палиса: Россия готовит наступление на Киев и Чернигов

Москва29 авг Вести.Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Россия якобы готовит несколько вариантов наступательной операции на Киев и Чернигов, сообщили украинские СМИ.

В то же время Палиса признал, что никаких группировок войск, которые могли бы быть использованы для подобной операции, киевский режим не фиксирует.

Мы действительно получали информацию от разведок, причем верифицированную, из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных сил Российской Федерации получило задачу от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова сказал замглавы офиса президента Украины

Ранее Командующий 6-й дивизией Южной группировки войск, Герой России генерал-майор Александр Картавкин сообщил, что ближайшей задачей ВС РФ является освобождение всей территории Донецкой Народной Республики от украинских боевиков. Генерал подчеркнул, что темпы наступления российских бойцов растут, и эта задача будет выполнена в срок.