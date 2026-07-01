Москва1 июлВести.Украина, вероятно, готовит новую наступательную операцию на черниговском направлении. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Даниил Безсонов.
Эксперт прокомментировал слова главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о том, что Россия готовит наступление в Черниговской области. Безсонов назвал это заявление информационно-просветительской операцией.
Еще месяцев, может быть, семь назад это бы звучало реалистично. Сейчас, учитывая технологии, которые противник применяет на фронте … как-то не верится, мягко говоря … На самом деле противник готовит наступательную операцию. То есть они сейчас на черниговском направлении занимаются эвакуацией людей из некоторых районов. Дома этих людей занимают военнослужащие. Одновременно с этим они готовят технологиисказал эксперт
Также он прокомментировал сообщение о возможном нападении на Брянскую область.
Я думаю, это будет, скорее всего, отвлекающий маневр, а основной удар будет на запорожском направлении, как в 2023 году. То есть они будут замысел 2023 года реализовывать, учитывая работу над ошибками и технологические возможности, которые у них сейчас естьдобавил эксперт
Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что вооруженные силы Украины приступили к подготовке операции, старт которой ожидается на территории Черниговской области.