Стало известно о возможной подготовке Украиной наступления на РФ Эксперт предположил, что Украина готовит новое наступление на РФ

Москва1 июл Вести.Украина, вероятно, готовит новую наступательную операцию на черниговском направлении. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Даниил Безсонов.

Эксперт прокомментировал слова главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о том, что Россия готовит наступление в Черниговской области. Безсонов назвал это заявление информационно-просветительской операцией.

Еще месяцев, может быть, семь назад это бы звучало реалистично. Сейчас, учитывая технологии, которые противник применяет на фронте … как-то не верится, мягко говоря … На самом деле противник готовит наступательную операцию. То есть они сейчас на черниговском направлении занимаются эвакуацией людей из некоторых районов. Дома этих людей занимают военнослужащие. Одновременно с этим они готовят технологии сказал эксперт

Также он прокомментировал сообщение о возможном нападении на Брянскую область.

Я думаю, это будет, скорее всего, отвлекающий маневр, а основной удар будет на запорожском направлении, как в 2023 году. То есть они будут замысел 2023 года реализовывать, учитывая работу над ошибками и технологические возможности, которые у них сейчас есть добавил эксперт

Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что вооруженные силы Украины приступили к подготовке операции, старт которой ожидается на территории Черниговской области.