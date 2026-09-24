В Польше подожгли наземный шлюз Starlink, обеспечивающий интернетом Украину RMF FM: шлюз Starlink, обеспечивающий интернетом Украину, подожгли в Польше

Москва24 сен Вести.Совершен поджег наземного шлюза спутниковой связи Starlink, который находился в Польше и обеспечивал Украину интернетом. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В среду вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства произошел пожар. Пожарные утверждают, что это был поджог говорится в сообщении

Ранее Евросоюз пообещал Украине доступ к новой системе спутниковой связи.