Москва24 сенВести.Совершен поджег наземного шлюза спутниковой связи Starlink, который находился в Польше и обеспечивал Украину интернетом. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
В среду вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства произошел пожар. Пожарные утверждают, что это был поджогговорится в сообщении
Ранее Евросоюз пообещал Украине доступ к новой системе спутниковой связи.