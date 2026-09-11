Туск заявил, что Польша может создать собственный аналог Starlink

В Польше допустили создание аналога Starlink Туск заявил, что Польша может создать собственный аналог Starlink

Москва11 сен Вести.Польша может создать собственный аналог системы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Глава польского правительства посетил выставку военной промышленности в городе Кельце и обратился к представителям космической отрасли.

Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink сказал Туск

По его словам, Варшава также стремится создать аналог Starlink для стран Европейского союза. Туск выразил уверенность, что Польше удастся реализовать намеченные планы и стать "ведущим государством Европы" в этой сфере.

Согласно прогнозам премьера, на создание аналога Starlink у Польши может уйти несколько лет.

В августе американская компания SpaceX удалила Польшу из единого европейского региона мобильной связи Starlink.