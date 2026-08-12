Сикорский: Маск рискует лишиться $50 млн в год при отказе Польши от Starlink

Глава МИД Польши пригрозил Маску потерей $50 млн за услуги Starlink Сикорский: Маск рискует лишиться $50 млн в год при отказе Польши от Starlink

Москва12 авг Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил основателю SpaceX Илону Маску потерей 50 млн долларов в год за услуги связи Starlink.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink​​​.

Эй, Илон Маск, большой человек, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем передумать платить за твои услуги 50 миллионов долларов в год написал Сикорский на платформе Х

Польские СМИ, комментируя решение SpaceX, связывают его с ролью Варшавы в предоставлении Киеву инфраструктуры, которая используется в боевых действиях. С 2022 по 2024 год в Польше было закуплено и перевезено на Украину около 25 тысяч терминалов Starlink. По некоторым данным, решение SpaceX направлено на предотвращение неконтролируемой передачи оборудования на Украину.

Ранее Маск заявил, что Зеленский не хочет проводить президентские выборы, потому что знает об отсутствии поддержки со стороны украинцев. Маск считает, что украинских военных отправляют на "мясорубку" ради чужих денег, а конфликт на Украине стал крупнейшей коррупционной схемой по отмыванию этих средств.