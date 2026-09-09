Мошенники с Украины обманывают своих сограждан, живущих в Польше

Мошенники с Украины обманывают живущих в Польше сограждан Мошенники с Украины обманывают своих сограждан, живущих в Польше

Москва9 сен Вести.Украинские кибермошенники стали обманывать своих же сограждан, живущих в Польше. Об этом сообщил представитель варшавской полиции.

О схеме обмана украинцев украинцами правоохранитель рассказал РИА Новости.

С наплывом в Польшу граждан Украины получила большое распространение достаточно уникальная схема мошенничества, когда жертвами украинских преступников становятся их же украинские соотечественники сказал полицейский

По его словам, аферисты представляются польскими силовиками, рассылая смс о "возбужденных уголовных делах и с ссылками на фишинговые сайты".

В первом полугодии 2026 года из 8451 преступлений, совершенных в Польше иностранцами, на долю граждан Украины пришлось 4990, уточнили в полиции.

Ранее газета Politico писала, что на фоне подготовки к парламентским выборам 2027 года в Польше усиливается антиукраинская риторика.