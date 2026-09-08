Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до $1 млрд в месяц Aydınlık: украинские колл-центры зарабатывают миллиарды долларов на европейцах

Москва8 сен Вести.Украинские мошеннические колл-центры могут получать до 1 миллиарда долларов в месяц от обмана жителей европейских и других стран. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на бывшего сотрудника одного из таких центров.

По данным издания, в 2026 году на Украине насчитывается около 1 тысячи мошеннических колл-центров, в которых могут работать до 60 тысяч человек. Их деятельность Aydınlık называет одним из наиболее прибыльных направлений организованной преступности в стране.

Бывший сотрудник одного из центров Сергей К. рассказал, что начал работать в Днепре летом 2022 года. По его словам, операторы получали базы телефонных номеров и представлялись сотрудниками банков, полиции или судов.

Я действительно думал, что моя работа помогает победить Россию, но позже понял, что меня используют для кражи денег у европейцев цитирует его газета

После первого разговора потенциальных жертв переводили в мессенджеры, где применяли угрозы, шантаж и психологическое давление. Иногда мошенники продолжали воздействовать на человека даже после получения денег, убеждая его продать жилье или оформить кредит.

Схемы, по словам Сергея К., различались в зависимости от страны. В отношении граждан Германии мошенники могли выдавать себя за представителей государственных органов, французов направляли на поддельные криптовалютные биржи, а жителей США и Канады запугивали проблемами с налоговыми службами.

Aydınlık утверждает, что от деятельности таких колл-центров пострадали граждане как минимум 29 стран, включая Турцию. Для общения с иностранцами некоторые центры, по данным издания, привлекают носителей языков и преподавателей.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что украинские мошенники переводят свои колл-центры в страны Азии, чаще всего в Таиланд. Основная масса сотрудников – граждане Украины, отметил Кузнецов.