Москва10 сен Вести.Евросоюз хочет, чтобы Украина присоединилась к европейским системам спутниковой связи GOVSATCOM и IRIS2. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по космосу и обороне Андрюс Кубилюс.

Он добавил, что переговоры о подключении Украины уже идут.

Группировка из сотен спутников IRIS2 обеспечит лучшую в мире защищенную спутниковую связь. Так, военные Евросоюза смогут поддерживать связь и координировать свои действия в рамках единой системы. Мы хотим, чтобы Украина присоединилась ко всем этим усилиям. Именно поэтому мы начали переговоры о присоединении Украины к GOVSATCOM и IRIS2 добавил Кубилюс

IRIS2 – спутниковая группировка, которая будет состоять из 290 аппаратов. Она предназначена для обеспечения защищенной связью как военных, так и правительственные структуры. Предполагается, что IRIS2 позволит снизить зависимость от американской сети Starlink.

GOVSATCOM – предшественник IRIS2. Эта система должна объединить коммерческие и государственные спутники связи для обеспечения стран ЕС защищенной связью.