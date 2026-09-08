Москва8 сенВести.Европейский союз надеется, то Израиль поможет ему в развитии систем противовоздушной обороны и в освоении космоса. Об этом сообщает издание Politico.
По данным журналистов, руководитель израильского космического агентства Шимрит Маман на этой неделе приезжала в Брюссель, где встречалась с еврокомиссаром по стартапам, исследованиям и инновациям Екатериной Захариевой. Главными темами переговоров стали искусственный интеллект, робототехника и система раннего предупреждения.
ЕС рассчитывает на поддержку Израиля в развитии высокотехнологичных средств противовоздушной обороны и возможностей в сфере космосапишет издание
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил, что Евросоюз введет новые санкции против Израиля. Ограничения связаны со словами министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира, который призвал целенаправленно убивать по 30-40 жителей сектора Газа в день.
Также Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, в так называемой зоне Е-1. По мнению ЕС, расширение израильских населенных пунктов подорвет перспективы разрешения конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.