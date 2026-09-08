Politico: ЕС надеется на помощь Израиля в развитии ПВО и освоении космоса

Евросоюз хочет вместе с Израилем развивать ПВО и осваивать космос Politico: ЕС надеется на помощь Израиля в развитии ПВО и освоении космоса

Москва8 сен Вести.Европейский союз надеется, то Израиль поможет ему в развитии систем противовоздушной обороны и в освоении космоса. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, руководитель израильского космического агентства Шимрит Маман на этой неделе приезжала в Брюссель, где встречалась с еврокомиссаром по стартапам, исследованиям и инновациям Екатериной Захариевой. Главными темами переговоров стали искусственный интеллект, робототехника и система раннего предупреждения.

ЕС рассчитывает на поддержку Израиля в развитии высокотехнологичных средств противовоздушной обороны и возможностей в сфере космоса пишет издание

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил, что Евросоюз введет новые санкции против Израиля. Ограничения связаны со словами министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира, который призвал целенаправленно убивать по 30-40 жителей сектора Газа в день.

Также Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, в так называемой зоне Е-1. По мнению ЕС, расширение израильских населенных пунктов подорвет перспективы разрешения конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.