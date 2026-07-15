Москва15 июлВести.Поддержка Украины остается одним из приоритетов Евросоюза, который стремится усилить давление на Россию. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Он уверен, что договоенности с Украиной о совместном производстве беспилотников на территории ЕС – лишь часть более широкого политического контекста.
Поддержка Украины со стороны ЕС остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территориисчитает Поддубный
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение с главой киевского режима Владимиром Зеленским о производстве ударных беспилотников в Европе. Она пообещала предоставить безопасные заводы для сборки дронов, которые ВСУ используют для ударов по России.