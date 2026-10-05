Экс-министр инфраструктуры Украины настоял на строительстве туннелей под Киевом

Экс-министр инфраструктуры Украины предложил строить тоннели под Днепром в Киеве Экс-министр инфраструктуры Украины настоял на строительстве туннелей под Киевом

Москва5 окт Вести.Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил строить тоннели под Днепром в Киеве. Его слова приводит украинский телеканал.

Омелян заявил, что туннели нужны на случай повреждения наземных мостов.

Я считаю, что нам необходимо так или иначе переходить от дискуссии к планированию тоннелей под Днепром сказал он

При этом бывший чиновник отметил, что реализация проекта потребует значительных финансовых средств.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов предположил, что понтонные переправы в Киеве, которые планируют возводить после нанесения ударов по Северному и Южному мостам, станут приятной целью для поражения ВС РФ, в том числе высокоточным оружием.