Москва17 нояВести.Украинское министерство инфраструктуры рассматривает проект строительства туннеля под Днепром на фоне повреждения мостов. Об этом сообщил глава ведомства Николай Калашник в своем Telegram-канале.
Провел рабочую встречу по строительству туннеля. Вместе с представителями американской компании Robbins обсудили технологии и подготовку этого проектанаписал он
Калашник также сообщил, что Robbins выразила готовность предоставить необходимое оборудование и обеспечить техническое сопровождение строительства. При этом он не назвал конкретные сроки реализации проекта и его стоимость.
По словам Калашника, для дальнейшей подготовки необходимо выбрать маршрут, установить технические параметры туннеля, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование.
Ранее инциативу о создании туннеля также озвучил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.