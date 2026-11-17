В Киеве рассматривают строительство туннеля под Днепром из-за повреждения мостов

Украина изучает возможность строительства туннеля под Днепром В Киеве рассматривают строительство туннеля под Днепром из-за повреждения мостов

Москва17 ноя Вести.Украинское министерство инфраструктуры рассматривает проект строительства туннеля под Днепром на фоне повреждения мостов. Об этом сообщил глава ведомства Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Провел рабочую встречу по строительству туннеля. Вместе с представителями американской компании Robbins обсудили технологии и подготовку этого проекта написал он

Калашник также сообщил, что Robbins выразила готовность предоставить необходимое оборудование и обеспечить техническое сопровождение строительства. При этом он не назвал конкретные сроки реализации проекта и его стоимость.

По словам Калашника, для дальнейшей подготовки необходимо выбрать маршрут, установить технические параметры туннеля, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование.

Ранее инциативу о создании туннеля также озвучил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.