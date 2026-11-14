Понтонные мосты через Днепр начали строить в Киеве Понтонные мосты начали возводить в Киеве

Москва14 ноя Вести.В Киеве начали возводить понтонные мосты через реку Днепр, работы займут до 4 месяцев, заявил депутат Рады, замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Движение по главным мостам в Киеве через Днепр было ограничено после взрывов, нарушено движение на зеленой ветке метро.

Как отметил депутат, движения по этой линии, вероятно, не будет до начала 2027 года, пишет украинское издание "Инсайдер".

В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через 3-4 месяца рассказал украинский парламентарий

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев лишился транспортного сообщения через Днепр из-за разрушения двух мостов.

По данным украинских СМИ, из-за ограничения движения на Южном и Северном мостах жители Киева добираются с одного берега на другой от 2 до 2,5 часов вместо 20-30 минут. Всего в украинской столице пять автомобильных мостов через Днепр: Патона, метромост, Южный, Северный и Дарницкий.