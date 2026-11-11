В Киеве время пути между берегами Днепра увеличилось в 5-6 раз

Время пути между берегами Днепра в Киеве увеличилось в 5-6 раз В Киеве время пути между берегами Днепра увеличилось в 5-6 раз

Москва11 ноя Вести.Из-за ограничения движения на Южном и Северном мостах жители Киева добираются с одного берега на другой от 2 до 2,5 часов вместо 20-30 минут. Об этом пишут украинские СМИ.

Движение на важнейших мостах в Киеве было ограничено в результате взрывов. Так, на Южном мосту проезд с правого на левый берег для автотранспорта закрыт, а с левого на правый – ограничен. При этом движение грузовиков по мосту запрещен, а метро через мост не ходит.

Уточняется, что время ожидания в пробках утром и вечером может занимать до пяти часов, а попытки властей города частично решить проблему запуском дополнительного общественного транспорта пока терпят неудачу.

10 ноября замглавы парламентского комитета Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что из-за повреждения мостов Киев может фактически разделиться на два города по сторонам Днепра.

Всего в украинской столице пять автомобильных мостов через Днепр: Патона, метромост, Южный, Северный и Дарницкий.