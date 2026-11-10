Депутат Рады Крейденко: Киев может разделиться на две части

На Украине предрекли разделение Киева на два города Депутат Рады Крейденко: Киев может разделиться на две части

Москва10 ноя Вести.Из-за повреждения мостов Киев может фактически разделиться на два города по сторонам Днепра. Об этом заявил депутат от правящей партии "Слуга народа", замглавы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

По его словам, которые приводит украинское издание "Телеграф", транспортная ситуация в городе нуждается в срочных решениях.

В принципе Киев может разделиться на две части. Но это такой негативный сценарий сказал Крейденко

Депутат подчеркнул, что киевлян не информируют об актуальном состоянии мостов и возможности проезда по ним. Крейденко предположил, что городские власти самоустранились, от чего информации от них относительно того, как людям добираться на работу, очень мало.

Кроме того, ситуация усугубляется в случае обесточивания метро, так как возможностей дополнительных автобусов и рейсов не хватает.

6 октября сообщалось, что через Южный мост в Киеве может проходить лишь один поезд метро.