Москва10 ноя Вести.С учетом интенсивности ударов Вооруженных сил России по мостам в Киеве полный вывод этих сооружений из эксплуатации – лишь вопрос времени. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат украинской Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Еще до спецоперации России на Украине износ киевских мостов составлял 80%, указал бывший депутат.

Они и так были уже непригодны и давно должны были быть отремонтированы. А то, что сейчас мы наблюдаем – прилеты дронов, ракет, и те повреждения, которые есть – на самом деле, может быть, их каким-то образом подлатать можно, но надежность этих мостов нисколько не увеличится отметил Килинкаров

По его словам, вопрос даже не в том, чтобы полностью уничтожить тот или иной мост.

Создаются угрозы для этих мостов, которые не позволяют использовать их в полной мере так, как это положено делать, в связи с тем, что эти удары дронами носят очень системный характер. И вообще тактика России изменилась, и это достаточно серьезный вызов для Украины. Вопрос не в том, чтобы снести мосты, а в том, что эти мосты не могут эксплуатироваться в полной мере… С учетом интенсивности атак я думаю, что это вопрос времени, когда эти мосты будут полностью выведены из эксплуатации резюмировал Килинкаров

Из-за повреждения мостов Киев может фактически разделиться на два города по сторонам Днепра, заявил ранее депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.