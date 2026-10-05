Москва5 окт Вести.Полное уничтожение Южного моста в Киеве реально, и в арсенале ВС РФ есть инструмент для его ликвидации. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт отметил, что задача по парализации логистики на Украине уже частично достигнута.

Это, безусловно, реально. И понятно, что в нашем арсенале есть тот инструмент, который может ликвидировать этот мост в принципе сразу, но это будет связано с угрозой для местного гражданского населения. Поэтому и идет воздействие на самую уязвимую часть, как я уже сказал, на тот пролет, который над судоходной частью моста проходит. И, допустим, уничтожение 20% квантовой конструкции, 25% этих канатов, де-факто позволит уничтожить этот пролет. Он ключевой с точки зрения уязвимости и воздействия. Поэтому я думаю, это вполне реалистичная задача. А если смотреть по тем итогам, которые уже мы имеем, это де-факто парализация логистики. То есть цель частично уже достигается уверен он

Ранее Степанов сообщил, что Южный мост в Киеве, который на сегодняшний день перекрыт после российских ударов, обеспечивал не только перевозку продукции военного назначения. Также по нему проходят кабели, поставляющие электроэнергию и обеспечивающие доступ в интернет.