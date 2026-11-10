Москва10 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в своих ударах по украинской военной логистике перешли от простого применения оружия к оперативному искусству. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

В результате, по его словам, на Украине практически не осталось действующих крупных складов.

Что касается применения ударных средств по логистике противника, по системе тылового обеспечения, это уже даже не тактика – это уже оперативное искусство. То есть наши военные комбинируют удары по различным объектам, выводят [из строя] транспортную инфраструктуру, то есть саму систему доставки, системы накопления припасов и другие объекты. Никакие склады там крупные уже практически не функционируют, их уже не осталось. Остаются только небольшие какие-то пункты временного хранения и передачи дальше на фронт. Это могут быть даже просто почтовые отделения "Новой почты", оставшиеся на Украине, небольшие подземные склады в различных супермаркетах, но это еще наследие советского периода. В целом мы видим, как от банального применения оружия мы перешли уже к оперативному искусству подчеркнул Казанин

Для уничтожения объектов военной логистики на Украине применяются, в частности, российские дроны "Герань".

"Герань" – это вполне себе универсальное средство, если дополнить ее боевую часть, довести ее до вменяемых пределов с учетом особенностей самого укрытия, складского помещения. То есть при наличии железобетонных перекрытий и так далее вполне возможно уничтожать такие складские комплексы отметил Казанин

Удары по тыловой логистике противника хорошо сказываются на ситуации на линии боевого соприкосновения, указал эксперт.

Это прежде всего облегчает жизнь нашим парням на передовой. Прежде всего это забота о тех, кто идет в бой сейчас, сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Мы не даем противнику возможность пополнить свои боеприпасы на передовой. Это самое главное подчеркнул Казанин

Тем временем бывший депутат украинской Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" допустил полный вывод из эксплуатации мостов в Киеве в результате ударов ВС РФ.