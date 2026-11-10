Эксперт Казанин объяснил значение ударов по логистике противника для фронта Казанин: удары по логистике в тылу противника облегчают работу на передовой

Москва10 ноя Вести.Удары по логистике в тылу противника облегчают российским военным работу на передовой. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

Он объяснил, почему удары по таким объектам в тылу противника хорошо сказываются на ситуации на линии боевого соприкосновения.

Удары с применением всех наличных ударных средств по объектам системы материально-технического обеспечения противника в рамках специальной военной операции абсолютно оправданы, это абсолютно правильно, поскольку позволяет выбивать имущество, снабжение противника, которое в противном случае попало бы на линию боевого соприкосновения, и нам пришлось бы бороться уже с этими накопленными боеприпасами, с беспилотниками уже, так скажем, в ближнем бою. Поэтому такие удары – это очень хорошо в целом для состояния линии боевого соприкосновения. Это очень эффективно, это говорит о том, что налажена система выявления, обнаружения и подтверждения таких целей в ближнем, среднем и глубоком тылах противника сказал Казанин

Эксперт назвал выведение из строя эшелонированной системы материально-технического обеспечения противника одной из самых приоритетных задач для российских ударных средств, включая дроны "Герань", ракеты "Искандер" и новейшие барражирующие боеприпасы "Дань-Т".

Это одна из приоритетнейших задач для дронов большой дальности, таких как "Герань-4", "Герань-5", для тех же классических "Искандеров", для "Дани", для всего того прочего, что наша промышленность выпускает. Это все в списке приоритетнейших целей. Там на самом деле список небольшой. Первое – это прежде всего пункты управления, командные пункты, центры связи. На втором месте у нас стоит снабжение ГСМ, горюче-смазочными материалами, и боеприпасами. И третье – это как раз общие объекты системы обеспечения боевых действий. В частности, вот такие склады отметил Казанин

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по морским судам с военным имуществом, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Также в ночь на 10 ноября были нанесены удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, которые обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины.