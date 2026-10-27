Москва27 окт Вести.Усиление дальнобойных ударов необходимо России, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Радио "Комсомольская правда", комментируя ночную атаку российских войск на объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает KP.RU.

Главный дефицит - ресурс под названием время. И каждый из противников выбирает, на что потратить сейчас те средства, которые у него есть в достаточно ограниченном объеме. И мы, и они понимаем: нужно делать усиление дальнобойных ударов сказал он

Клинцевич отметил скорость, с которой совершенствуются БПЛА "Герань", и растет эффективность российских ударов, а также работу по пробитию системы ПВО противника. Но, по его словам, это не отменяет необходимости усиливать пассивную защиту объектов и объектовую ПВО в России.

Отвечая на вопрос о "тотальном уничтожении" противника, эксперт предложил уточнить смысл термина - от физически выжженной земли до разрушения государственности или ударов по очистным сооружениям и системам жизнеобеспечения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении минувшей ночью ряда целей в Киеве. Среди них завод, выпускавший беспилотники большой и средней дальности, цех по сборке дронов FP-1 и FP-2 компании "Fire Point", а также автожелезнодорожный мост "Южный", по которому идет транзит военных грузов. В Харьковской области уничтожен терминал, распределявший товары двойного назначения для ВСУ, а нв Черном море поражен сухогруз, доставлявший военную продукцию в порт Черноморск.