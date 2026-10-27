Российские войска ночью атаковали в Киеве транспортную инфраструктуру и ВПК

ВС РФ ночью атаковали объекты ВПК и транспортной инфраструктуры в Киеве Российские войска ночью атаковали в Киеве транспортную инфраструктуру и ВПК

Москва27 окт Вести.Российские военные в ночь на 27 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в Киеве говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в течение 25 октября уничтожили 37 украинских беспилотников над российскими регионами.