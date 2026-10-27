"В ход пойдут все средства": в США оценили последствия блокады Калининграда Экс-офицер ВС США Крапивник: Запад пожалеет в случае блокады Калининграда

Москва27 окт Вести.Любая попытка стран Запада организовать блокаду Калининградской области будет иметь для них серьезные последствия, заявил капитан Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube.

Суть в том, что если начнется наступление на Калининград, в ход пойдут все средства России. Страны Балтии падут за считанные дни, если не быстрее … Россия сделает все возможное, чтобы остановить попытки блокады Калининграда, если, конечно, противник окажется настолько глуп, чтобы пойти на такой шаг заявил Крапивник

Отставной офицер добавил, что в случае возможной блокады Калининграда конфликт "неизбежно перерастет в полномасштабную войну".

1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Москва, предостерегая НАТО от угроз в адрес Калининградской области, говорила о возможности применения всех сил и средств, не называя ядерное оружие.

Глава государства добавил, что в случае нападения на территорию России она должна будет использовать свои конкурентные преимущества, и напомнил о наличии уникальных средств поражения.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис призвал Запад серьезно отнестись к предупреждениям МИД РФ о последствиях возможной агрессии против Калининграда.

О том, что на Западе не осознают всей опасности угроз в адрес российского анклава, также написали аналитики журнала Responsible Statecraft.