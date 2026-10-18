"Мы зарвались": экс-глава СБ РФ о реакции европейцев на слова Путина Заявление Путина на Валдае остудила некоторым европейским политикам головы

Москва18 окт Вести.Заявление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" о том, что РФ может применить все имеющееся вооружение в ответ на возможную агрессию в отношении Калининграда, заставило задуматься некоторых европейских политиков. Об этом заявил бывший глава Совбеза РФ и администрации президента Николай Бордюжа.

Часть политиков говорит: "кажется, мы зарвались, ребята, давайте остановимся, видимо, есть необходимость все-таки скорректировать курс отметил он в интервью РИА Новости

При этом собеседник агентства добавил, что "наиболее оголтелые" политики ЕС призывают продолжать агрессивную политику в отношении России и их поддерживают ряд СМИ. Они считают, что российский лидер лишь обозначил очередные "красные линии".

Он добавил, что лидеров стран, которые выступают за конструктивные отношения с Москвой Запад продолжает давить, забывая обо всех демократических нормах.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис призвал Запад прислушаться к предупреждению России относительно Калиниграда. По его словам, агрессия в отношении региона может привести к катастрофе.