Меркурис назвал слова Путина о войсках ЕС на Украине жестким предупреждением Аналитик Меркурис: Запад получил самое жесткое предупреждение от Путина

Москва13 сен Вести.Слова президента России Владимира Путина о том, что ввод войск стран ЕС на территорию Украины спровоцирует войну с Россией, стали самым жестким предупреждением Западу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

На своем YouTube-канале он проанализировал заявления, которые Путин сделал во время саммита БРИКС.

Путин пошел на очень серьезный дополнительный шаг… Это было самое ясное и недвусмысленное предупреждение, которое Россия давала по этому вопросу на сегодняшний день подчеркнул Меркурис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выступил с разъяснением речи российского лидера. Он пояснил, что Путин имел в виду ошибочные решения, которые могут принять политические элиты Европы в будущем.