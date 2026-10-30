Слова Путина о войне с Европой привлекли внимание журналиста Боуза Журналист Боуз отреагировал на заявление Путина о войне с Европой

Москва30 окт Вести.Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не стремится к войне с Западом, но готова к такому развитию событий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X

Европа всегда узнаёт цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов говорится в публикации журналистам

Путин сделал это заявление накануне на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка. Он также подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, победителей в нем не будет, и призвал не забывать об этом.

Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.

В последние годы в Европе все чаще звучат предупреждения о риске прямого военного столкновения с Россией. Путин, комментируя заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней, назвал их "политической шизофренией".