Бордюжа сравнил поведение Европы и Прибалтики со "стаей хулиганов" и "задирами" РИА Новости: Бордюжа сравнил поведение Европы и Прибалтики с хулиганами

Москва19 окт Вести.Европа в отношениях с Россией ведет себя как "стая хулиганов". Впереди них бегут только "задиры-шавки" из Прибалтики. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил чрезвычайный полномочный посол РФ, бывший секретарь совета безопасности Николай Бордюжа.

Я Европу воспринимаю как стаю хулиганов. В этих стаях уличных хулиганов есть те, кто подстрекает, извините за слово, шавки, которые бегут впереди и задираются с прохожими для того, чтобы потом включалась вся остальная стая. Прибалты сказал Бордюжа

По его прогнозу, страны Прибалтики могут спровоцировать какой-то местный конфликт. В то же время политические элиты Евросоюза понимают, что у России нет мотивов для конфликта с ними, заключил посол

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва не стремится к развалу Европейского союза и подчеркнул, что страна хочет только "строить и сотрудничать".