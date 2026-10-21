Бордюжа: Киев целенаправленно пытается вовлечь Европу в прямой конфликт с РФ

Бордюжа: Киев стремится вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией Бордюжа: Киев целенаправленно пытается вовлечь Европу в прямой конфликт с РФ

Москва21 окт Вести.Украина пытается втянуть Европейский союз (ЕС) в прямой конфликт с Россией, заявил бывший глава Совбеза России и администрации президента России Николай Бордюжа в интервью РИА Новости.

Киев проводит операции под чужим флагом для того, чтобы переложить ответственность на российские спецслужбы.

Давайте не забывать, что Украина через свои специальные службы пытается целенаправленно вовлечь европейские страны уже в прямой вооруженный конфликт [с Россией] приводит РИА Новости слова Бордюжи

Спецслужбы Украины могут стоять за многими поджогами и взрывами, которые происходят в европейских странах, заключил Бордюжа.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не ведет подготовку к войне с Европой, а европейские страны намеренно раздувают ситуацию и идут на провокацию.