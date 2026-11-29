Москва29 нояВести.Европа не хочет способствовать урегулированию конфликта на Украине, сохраняя первопричины спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит NEWS BY, Европа намерена ввести военный контингент на территорию Украины.
Европейцы говорят: мы будем участвовать в вашем трехстороннем формате, сделаем его четырехсторонним форматом, но при этом мы продолжим наши провокации и линию фактически на продолжение войнысказал Песков
25 ноября Песков заявил, что для России неприемлемо размещение любых иностранных военных контингентов на территории Украины.