В Кремле высказались о размещении иностранных войск на Украине Песков заявил о недопустимости появления иностранных войск на Украине

Москва25 ноя Вести.Для России неприемлемо размещение любых иностранных военных контингентов на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для российской стороны. Размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины - и это неоднократно говорилось на разных уровнях, в том числе и президентом Путиным сказал Песков журналистам в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о вводе войск НАТО на Украину

Песков также напомнил, что в Кремле считают роль Джонсона деструктивной. Он заявил, что бывший британский премьер, по оценке российской стороны, помешал остановить конфликт на Украине в 2022 году и по-прежнему сохраняет "далеко не мирный" настрой.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва с сожалением фиксировала заявления о возможном размещении военных контингентов как из европейских столиц, так и из Брюсселя. Он вновь подчеркнул, что для России подобные планы остаются абсолютно неприемлемыми.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с июля 2019-го по сентябрь 2022 года.