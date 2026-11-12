Песков: Европа говорит о мире, но готовит военный контингент для Украины

Песков указал на противоречия в заявлениях Европы о мире на Украине Песков: Европа говорит о мире, но готовит военный контингент для Украины

Москва12 ноя Вести.Европейские страны заявляют о стремлении к мирному урегулированию украинского конфликта, но одновременно готовятся разместить на Украине военный контингент. На противоречивость такой позиции указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных телеканалов.

Их действия и заявления весьма противоречивы. Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине заявил Песков

Он также отметил, что размещение военного контингента на Украине будет означать дальнейшее продолжение вооруженного конфликта, причем в более широких масштабах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером анекдотом про "деньги из тумбочки" объяснил противоречивость позиции Евросоюза по Украине.

12 ноября американские переговорщики прилетели в Москву на встречу с президентом РФ. Обсуждения Владимира Путина с Кушнером и Уиткоффом в Кремле длились более двух часов.

Ранее, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.