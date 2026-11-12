Путин разъяснил действия европейцев анекдотом о жулике с коттеджами на Украине Путин анекдотом про деньги из тумбочки проиллюстрировал позицию ЕС по Украине

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером анекдотом про "деньги из тумбочки" объяснил противоречивость позиции Евросоюза по Украине.

Глава государства обратил внимание, что Москва неоднократно называла неприемлемым появление иностранных войск на Украине, но в ЕС заявляют, что после окончания конфликта введут туда свой контингент.

А это значит, констатировал Путин, что военные действия тут же возобновятся. Кроме того, Брюссель не хочет сейчас обсуждать инструменты обеспечения безопасности в Европе.

Путин напомнил, что в России есть старый анекдот, не имеющий никакой пространственной привязки, но с учетом особенностей сегодняшнего дня российский лидер рассказал его.

Представим какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: "Где взял деньги?". Он отвечает: "В тумбочке". "Хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?". "Жена". "А откуда взяла жена?". "Я ей дал". "А ты откуда взял?". "Из тумбочки". Круг замкнулся. И так же с европейцами рассказал Путин

Днем в четверг, 12 ноября, в Москве стартовали переговоры президента РФ с Уиткоффом и Кушнером. На встрече присутствовали помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.