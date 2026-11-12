Москва12 ноя Вести.Россия всегда говорила, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам российского лидера, вероятное присутствие зарубежных войск на Украине будет угрозой национальной безопасности России.

Встречу со спецпосланниками президента США Путин проводит в Кремле.

Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо сказал глава государства

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.