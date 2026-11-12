Путин: для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной - это госграница

Путин: для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной - линия госграницы Путин: для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной - это госграница

Москва12 ноя Вести.Для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной - линия госграницы. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам российского лидера, украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон, однако это "всегда будет яблоком раздора".

Для нас есть только одна линия разграничения - линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь - вы, здесь - мы. Как мы только втягиваемся в рассуждения о серых зонах, они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности, и никакого длительного мира не будет. До сих пор вот мы слышим со стороны киевских властей, что такая-то территория контролируется ими, такая-то нами не контролируется сказал Путин

Как заявил президент РФ, это может продолжаться бесконечно, потому что "прийти туда и посмотреть, что на самом деле происходит, непросто в условиях современных средств поражения".

Встреча главы российского государства с американскими представителями проходит в Кремле.

11 ноября в ОАЭ завершились переговоры по теме украинского конфликта, в которых приняли участие делегации России, США и Украины.