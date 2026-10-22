Путин: Россия готова обсуждать безопасность Украины с США Путин: РФ готова к контактам США для обсуждения безопасности Украины и России

Москва22 окт Вести.РФ готова к контактам США для обсуждения безопасности Украины и России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

При этом при обсуждении безопасности России и Украины в будущем нужно говорить и об архитектуре европейской безопасности, добавил глава российского государства. Путин напомнил о недавней встрече со Стивеном Уиткоффом.

Что касается наших переговоров со спецпредставителем администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени пояснил президент

Он подтвердил, что Москва готова к возобновлению контактов для достижения этой цели.

Можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты добавил Путин

Президент России предложил посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше в ближайшее время. Он также подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой.