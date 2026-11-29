Песков: Россия продолжает контакты с США в контексте урегулирования на Украине

Россия продолжает контакты с США в контексте урегулирования на Украине Песков: Россия продолжает контакты с США в контексте урегулирования на Украине

Москва29 ноя Вести.Россия продолжает контакты с США в контексте урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы продолжаем наши контакты с американцами сказал Песков в интервью телеканалу News​​​.by, говоря об украинском урегулировании

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин открыт для контактов по урегулированию в том числе и с европейцами. Только Москве нужно понять, с чем Европа готова прийти на переговоры, как заявил недавно сам Владимир Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что во время переговоров с США необходимо четко оценивать все факторы и риски.

Надо трезво смотреть на вещи, надо говорить с американцами. Но когда ты это пытаешься делать с открытым от восторга ртом, это не идет на пользу нашим интересам. И американцы такое поведение не уважают заявил он 16 ноября в интервью "Вестям" и ТАСС

А что касается Европы, то Сергей Лавров не видит в европейцах адекватных собеседников. Да и вообще Москва не видит смысла в таких переговорах, если европейские страны заранее исходят из того, что архитектуру безопасности в Европе должны определять только НАТО и ЕС, а интересы России не должны быть учтены.