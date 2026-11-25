Лавров: Европа сядет за стол переговоров и "положит на него ноги" Лавров: Европа явится на переговоры и "положит ноги" на стол

Москва25 ноя Вести.Москва не видит смысла в переговорах по Украине с участием Европы, если европейские страны заранее исходят из того, что архитектуру безопасности в Европе должны определять только НАТО и ЕС, а интересы России не должны быть учтены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

По его словам, российская сторона просила представителей европейских стран приехать или иным способом изложить свою позицию. Однако, как отметил министр, в Европе отказываются предварительно объяснять свои подходы и настаивают на том, чтобы сразу занять место за столом переговоров.

Поэтому мы попросили представителей европейских стран, чтобы они подъехали к нам или каким-то другим образом изложили свою позицию. Они говорят: "Нет, ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров". Но с такими манерами и такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо сказал он

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия находится в контакте с европейскими представителями по поводу их возможного приезда в Москву, но эти контакты пока не слишком результативны.