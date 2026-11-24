Европа пытается навязать свою повестку переговорам, не получив места за столом Журналист Хабаров: Европа пытается навязать свою повестку переговорам по Украине

Москва24 ноя Вести.Европа пытается навязать свою повестку переговорам по Украине, еще не став их участником. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Он обратил внимание на отказ европейских представителей от встречи с российской стороной Москве и намек на то, что Европа все-таки будет заниматься подготовкой к четырехсторонним переговорам.

Прозвучали грозные заявления, прежде всего из Берлина, опять требования немедленно прекратить боевые действия. Европа сейчас пытается навязать определенную свою повестку этому переговорному процессу, еще не получив место за столом переговоров, пытается влиять на их ход и пытается не отвечать на предложения со стороны Москвы, хотя они носили здравый и объективный характер. Чем это закончится - неизвестно. Дата предстоящего раунда [переговоров] не утверждена, присутствие европейцев на них тоже под большим вопросом, поэтому ситуация в каком-то смысле зашла в тупик отметил Хабаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могли бы внести в процесс мирного урегулирования на Украине.