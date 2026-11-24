Москва24 нояВести.Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могли бы внести в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые передает ТАСС, представители Европы настаивают на том, чтобы трехсторонние переговоры РФ, США и Украины приняли четырехсторонний формат.
Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного урегулированиясказал Песков
Предыдущий раунд консультаций между Россией, США и Украиной проходил 10-11 ноября в Абу-Даби. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивал, что переговорный трек, который наметился в ОАЭ, будет продолжен.