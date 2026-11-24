Песков: РФ пока не видит, какой вклад ЕС может внести в переговоры по Украине

В Кремле пока не видят роли европейцев в урегулировании на Украине Песков: РФ пока не видит, какой вклад ЕС может внести в переговоры по Украине

Москва24 ноя Вести.Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могли бы внести в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые передает ТАСС, представители Европы настаивают на том, чтобы трехсторонние переговоры РФ, США и Украины приняли четырехсторонний формат.

Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного урегулирования сказал Песков

Предыдущий раунд консультаций между Россией, США и Украиной проходил 10-11 ноября в Абу-Даби. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивал, что переговорный трек, который наметился в ОАЭ, будет продолжен.