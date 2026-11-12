Песков: РФ не слышала от ЕС фамилии вероятных участников переговоров по Украине

Москва не слышала от Европы имена возможных участников переговоров по Украине Песков: РФ не слышала от ЕС фамилии вероятных участников переговоров по Украине

Москва12 ноя Вести.Европейцы не называли России ни одной фамилии возможных участников переговоров по украинскому урегулированию со стороны Европы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных каналов.

Он ответил на вопрос, привезла ли американская сторона в Москву "фамилии" возможных европейских участников переговоров по Украине​​​.

Мы не слышали никаких фамилий от самих европейцев сказал представитель Кремля

В четверг после переговоров в Москве спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что к следующему раунду переговоров по Украине присоединятся представители Европы.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоялись 10-11 ноября и завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности. Представители Европы за стол переговоров не попали — им заявили, что сначала нужно предложить конкретные мирные инициативы.

В то же время Песков говорил, что Путин готов к контактам со всеми лидерами, в том числе европейцами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.