Песков: Путин открыт к контактам с европейцами, в том числе с Мерцем

Песков: Путин открыт к контактам со всеми лидерами, и с европейцами тоже Песков: Путин открыт к контактам с европейцами, в том числе с Мерцем

Москва11 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со всеми лидерами, в том числе европейцами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сказал журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Ранее Мерц заявил, что не намерен уходить от разговора с президентом России, если тот приедет на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20) в Майами.

По словам Пескова, пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Майами.

...Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами заявил Песков

Он также ответил на уточняющий вопрос, касается ли это Мерца.

Безусловно заявил Песков

Ранее пресс-секретарь российского лидера призывал не забегать далеко вперед, комментируя возможность поездки главы государства на саммит в Майами 14–15 декабря.