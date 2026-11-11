Москва11 нояВести.Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со всеми лидерами, в том числе европейцами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сказал журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Ранее Мерц заявил, что не намерен уходить от разговора с президентом России, если тот приедет на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20) в Майами.
По словам Пескова, пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Майами.
...Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцамизаявил Песков
Он также ответил на уточняющий вопрос, касается ли это Мерца.
Безусловнозаявил Песков
Ранее пресс-секретарь российского лидера призывал не забегать далеко вперед, комментируя возможность поездки главы государства на саммит в Майами 14–15 декабря.