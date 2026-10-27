Москва27 октВести.Позиция президента России Владимира Путина по Донбассу хорошо известна, она последовательна. Об этом сообщил ИС "Вести" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере сказал, что не отступит от своей позиции по Донбассу.
Позиция Путина хорошо известна, она последовательна, и он говорил о необходимости урегулирования первопричин. Это главноеответил Песков на вопрос о том, как это может отразиться на дальнейшем переговорном процессе
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что мир на Украине достижим только при полном учете интересов России.