Песков: позиция Путина по Украине хорошо известна, она последовательна

Песков: позиция Путина по урегулированию хорошо известна и последовательна Песков: позиция Путина по Украине хорошо известна, она последовательна

Москва27 окт Вести.Позиция президента России Владимира Путина по Донбассу хорошо известна, она последовательна. Об этом сообщил ИС "Вести" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере сказал, что не отступит от своей позиции по Донбассу.

Позиция Путина хорошо известна, она последовательна, и он говорил о необходимости урегулирования первопричин. Это главное ответил Песков на вопрос о том, как это может отразиться на дальнейшем переговорном процессе

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что мир на Украине достижим только при полном учете интересов России.