Песков: Москва признательна Токаеву за оценку, которую он дал Путину Песков: Россия признательна Токаеву за его слова о Путине

Москва30 сен Вести.Россия признательна казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мы очень высоко ценим и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину сказал Песков

Ранее Токаев в ходе визита в Германию заявил, что считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. Также Токаев выразил благодарность Путину за понимание его позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине.