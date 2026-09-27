Песков заявил, что у РФ есть технологии, надежно обеспечивающие ее безопасность Песков: РФ обладает технологиями, надежно обеспечивающими ее безопасность

Москва27 сен Вести.Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России имеется, собственно говоря, необходимый потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность рассказал Песков

Ранее Песков прокомментировал возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По словам пресс-секретаря, решение по этому вопросу еще не было принято.