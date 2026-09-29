Токаев: Путин как глава РФ наиболее приемлемая политическая фигура для мира

Токаев назвал Путина наиболее приемлемым руководителем РФ для мира Токаев: Путин как глава РФ наиболее приемлемая политическая фигура для мира

Москва29 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин как руководитель России является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. Об этом казахстанский лидер сказал на пресс-конференции в Берлине.

По словам Токаева, он хорошо знает российского президента и считает, что Путин обладает необходимыми качествами для руководителя крупного государства со сложной историей.

Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России - наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира приводит слова Токаева ТАСС

Президент Казахстана указал также, что Владимир Путин обладает собственным пониманием стратегических целей страны.

Токаев находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах, а также встретился с руководителями германских экономических ассоциаций и финансовых институтов.